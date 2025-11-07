Какое место в стране по числу туристических поездок занимает Новосибирская область?

Новосибирская область сохраняет позиции среди туристических лидеров России. По итогам девяти месяцев 2025 года регион посетили 2,59 миллиона человек. Наша область занимает первое место в Сибири и десятое в стране по числу туристических поездок.



В бюджет Новосибирска за десять месяцев с начала года поступило 71,6 миллиона рублей туристического налога, в том числе около 27 миллионов — за третий квартал.



Налог действует с января 2025 года и уплачивается поквартально. Поступления от него планируется направить, в том числе на благоустройство и повышение качества гостевых, а также основных туристических маршрутов города.