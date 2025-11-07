Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Какое место в стране по числу туристических поездок занимает Новосибирская область?

Куда планируют направить средства, поступившие в рамках туристического налога? Напомним, этот налог действует с начала 2025 года.

pxhere.com

Новосибирская область сохраняет позиции среди туристических лидеров России. По итогам девяти месяцев 2025 года регион посетили 2,59 миллиона человек. Наша область занимает первое место в Сибири и десятое в стране по числу туристических поездок.

В бюджет Новосибирска за десять месяцев с начала года поступило 71,6 миллиона рублей туристического налога, в том числе около 27 миллионов — за третий квартал.

Налог действует с января 2025 года и уплачивается поквартально. Поступления от него планируется направить, в том числе на благоустройство и повышение качества гостевых, а также основных туристических маршрутов города.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: