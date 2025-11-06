В Новосибирске откроют модернизированную киностудию «Поиск»

В «Поиске» юные новосибирцы создают анимационные и игровые фильмы, обучаются актерскому мастерству и сценической речи.
Начался капитальный ремонт будущего здания киностудии «Поиск», сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Детская киностудия «Поиск» работает в Академгородке с 1973 года. В мастерских ребята создают анимационные и игровые короткометражные фильмы, обучаются актерскому мастерству и сценической речи.
Чтобы пространство для будущих киношедевров было современным и комфортным, в 2023 году студии передали помещение бывшего детского сада на Детском проезде, 17. Однако предварительная проверка выявила ненадёжность конструкций.
«Проверка показала, что конструкции в неудовлетворительном состоянии — без капитального ремонта здание использовать нельзя. Поэтому разработали проектную документацию, летом она прошла государственную экспертизу. Подрядчик определён, контракт заключён — сейчас на объекте уже идут демонтажные работы. Завершить обновление планируем к ноябрю 2026 года. После ремонта здесь появится современная площадка для развития детского кино в Новосибирске», — отмечает глава города.
