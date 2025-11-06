В Новосибирске откроют модернизированную киностудию «Поиск»

Начался капитальный ремонт будущего здания киностудии «Поиск», сообщил в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.



Детская киностудия «Поиск» работает в Академгородке с 1973 года. В мастерских ребята создают анимационные и игровые короткометражные фильмы, обучаются актерскому мастерству и сценической речи.



Чтобы пространство для будущих киношедевров было современным и комфортным, в 2023 году студии передали помещение бывшего детского сада на Детском проезде, 17. Однако предварительная проверка выявила ненадёжность конструкций.