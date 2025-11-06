В Новосибирске завершили масштабное благоустройство территории у Консерватории имени Глинки

Отремонтирована территория, прилегающая к Новосибирской государственной консерватории, отреставрирован постамент памятника Михаилу Глинке, реконструкция коснулась и Аллеи связистов. Комплексное благоустройство преобразило исторический центр города – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Чтобы изменить этого пространство, требовался системный подход. Мы убрали стихийную парковку, подняли основание памятника Михаилу Ивановичу Глинке, выложили гранитной плиткой, сделали асфальтирование вокруг консерватории – и территория заиграла новыми красками», – отметил мэр Максим Кудрявцев. Он отметил, что здесь также расположена еще одна достопримечательность города – Аллея связистов. «Она увековечила память двух известных новосибирцев: Анатолия Ивановича Никулина, который стоял у истоков создания компании «Сибирьтелеком», и его последователя, Ивана Витальевича Дадыкина, который был генеральным директором предприятия и вице-президентом Ростелекома по Сибирскому федеральному округу», – сказал мэр, подчеркнув, что важной задачей города было сохранить память о людях, которые оказали значительное влияние на развитие Новосибирска.

Правительство Новосибирской области поддержало городской проект, выделив на благоустройство исторического центра 15 млн рублей. Общая стоимость работ составила 24 млн рублей.

К благоустройству подошли комплексно. На территории между поликлиникой № 20 и Новосибирской государственной консерваторией, а также на Аллее связистов обновили дорожки, сделали освещение, по периметру консерватории восстановили тротуары, заасфальтировали проезды, отремонтировали постамент памятника Михаилу Ивановичу Глинке, выложили гранитное основание, установили лавочки, урны, вазоны. Парковку, которая портила вид и мешала проходу, перенесли к детской поликлинике и, чтобы было удобно посетителям детской поликлиники, увеличили количество парковочных мест.

Особое внимание уделили зеленой архитектуре пространства. Чтобы листва не забивала ливневую канализацию, рябины заменили хвойными деревьями, в том числе горными соснами. Часть выкопанных деревьев высадили на бульваре Красного проспекта, в скверах и парках Новосибирска, а часть перенесли в питомник, где выращивают растения для будущего озеленения города. Всего на обновленной территории высадили более 700 деревьев и кустарников, летом эти работы будут продолжены.