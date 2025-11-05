Сибпрофорум-2025: новосибирские предприниматели — о ключевых производственных трендах и стратегиях будущего года

Кроме того, Евгений Громов поделился своим подходом к управлению финансами предприятия, а также – к стратегии привлечения, мотивации и обучения рабочих кадров.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор рассказал о том, как улучшение характеристик продукции приводит к росту производительности, какие экологические инициативы позволяют снизить затраты и укрепить рыночные позиции предприятия, с кем развивать партнерство для реализации перспективных проектов. Завод «Сибирское стекло» — партнер НГТПП, один из лидирующих производителей цветной и бесцветной стеклотары в России, крупнейший утилизатор отходов стекла в реестре утилизаторов Росприроднадзора. Имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».