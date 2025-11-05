Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Сибпрофорум-2025: новосибирские предприниматели — о ключевых производственных трендах и стратегиях будущего года

На форуме гендиректор «Сибстекла» Антон Мор рассказал о том, какие экологические инициативы позволяют снизить затраты и укрепить рыночные позиции предприятия.

novosibgor.tpprf.ru

Евгений Громов, генеральный директор АО «Новосибирский инструментальный завод», член НГТПП, в своем докладе рассказал об индустриальных традициях и инновациях одного из лидирующих предприятий страны по производству слесарно-монтажного инструмента. Он подробно осветил вопросы, касающиеся непрерывного развития производственной базы, адаптации под нужды промышленности региона и страны, глобализации и конкуренции с импортом, инновации в производстве, кооперации с другими промышленными предприятиями, управление рисками и безопасность.

novosibgor.tpprf.ru

Кроме того, Евгений Громов поделился своим подходом к управлению финансами предприятия, а также – к стратегии привлечения, мотивации и обучения рабочих кадров.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор рассказал о том, как улучшение характеристик продукции приводит к росту производительности, какие экологические инициативы позволяют снизить затраты и укрепить рыночные позиции предприятия, с кем развивать партнерство для реализации перспективных проектов. Завод «Сибирское стекло» — партнер НГТПП, один из лидирующих производителей цветной и бесцветной стеклотары в России, крупнейший утилизатор отходов стекла в реестре утилизаторов Росприроднадзора. Имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».

novosibgor.tpprf.ru

Руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области Алина Мусиенко доложила о перспективах и барьерах при выходе на зарубежные рынки для производственных предприятий и о минимизации затрат на экспорт.

novosibgor.tpprf.ru

Докладчиками заключительного дня работы Форума также стали генеральный директор Shenzhen Primer Co Ltd (КНР), эксперт по межкультурной коммуникации Игорь Цзян-нын-цай и международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий и сложным экономическим рынкам Гарретт Джонстон.

Определение путей устойчивого развития экономики региона - одна из приоритетных задач НГТПП. Палата содействует проведению бизнес-форумов, на которых обсуждаются актуальные вопросы предпринимательства, проекты технологического развития, лучшие практики и опыт делового сотрудничества.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: