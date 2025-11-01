В Новосибирске открыли памятник Георгию Лыщинскому, основавшему НГТУ НЭТИ

Памятник создан по инициативе выпускников вуза и является подарком городу к юбилею университета.
1 ноября в новом сквере левобережья открыли памятник Георгию Лыщинскому — основателю НЭТИ, педагогу и ученому, с которого началась история НГТУ.
В разработке художественной концепции памятника принимала участие семья Георгия Павловича, автором выступил скульптор, заслуженный художник России Александр Крутиков, проект благоустройства сквера разработан под руководством архитектора Александра Гамалея. Бронзовая скульптура высотой 3,3 метра установлена на гранитном постаменте, сообщает пресс-служба вуза.
«Важно, чтобы памятник гармонично вписывался в окружающую среду. Площадь — это огромное пространство, поэтому нужен был соответствующий масштаб скульптуры — фигура в полный рост. В концептуальном смысле памятник представляет собой ось, вокруг которой осуществляется движение. Планировка сквера в форме полукруга поддерживает пространственное решение с акцентом на центральном элементе композиции», — отметил скульптор Александр Крутиков.
«На памятнике профессор Лыщинский предстает с книгой, символизирующей передачу знаний, с развевающимися на ветру полами пальто. Георгий Павлович был очень энергичным, деятельным человеком, он никогда не стоял на месте, поэтому и получился такой динамичный образ», — рассказал директор Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ Владимир Пономарев.
На территории сквера проложены пешеходные дорожки, высажены деревья — яблони, рябины, кусты сирени, смонтирована система освещения и вскоре будут установлены скамейки. Из парковой зоны открывается панорамный вид на Октябрьский мост и правый берег Оби. Кроме того, разработан экскурсионный маршрут НГТУ НЭТИ — площадь Лыщинского.
