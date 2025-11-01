В Новосибирске открыли памятник Георгию Лыщинскому, основавшему НГТУ НЭТИ

«Важно, чтобы памятник гармонично вписывался в окружающую среду. Площадь — это огромное пространство, поэтому нужен был соответствующий масштаб скульптуры — фигура в полный рост. В концептуальном смысле памятник представляет собой ось, вокруг которой осуществляется движение. Планировка сквера в форме полукруга поддерживает пространственное решение с акцентом на центральном элементе композиции», — отметил скульптор Александр Крутиков.

«На памятнике профессор Лыщинский предстает с книгой, символизирующей передачу знаний, с развевающимися на ветру полами пальто. Георгий Павлович был очень энергичным, деятельным человеком, он никогда не стоял на месте, поэтому и получился такой динамичный образ», — рассказал директор Ассоциации выпускников НГТУ-НЭТИ Владимир Пономарев.