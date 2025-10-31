Как будет выглядеть территория СКИФа в Новосибирской области?

Вопросы инфраструктурного развития территорий, прилегающих к строящемуся Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), обсудили 29-30 октября. Стратегическую сессию в НГУ открыла заместитель губернатора Ирина Мануйлова. В своем приветственном слове она подчеркнула значимость проекта не только для региона, но и для всей страны.

«Сегодня мы обсуждаем не просто научную установку мирового уровня – мы говорим о стратегическом драйвере инновационного и экономического развития Новосибирской области и всей страны. Проект «СКИФ» воплощает в себе лучшие традиции отечественной науки и открывает принципиально новые возможности для прорывных исследований. Мы видим в СКИФе не только передовую научную инфраструктуру, но и мощный инструмент для формирования инновационной экосистемы, привлечения талантов и развития высокотехнологичных производств в регионе. Убеждена, что дискуссия позволит нам выработать эффективные решения для максимального раскрытия его потенциала как точки роста», – подчеркнула Ирина Мануйлова.