Как будет выглядеть территория СКИФа в Новосибирской области?

Обсудили на площадке нового кампуса НГУ в ходе стратегической сессии.
Вопросы инфраструктурного развития территорий, прилегающих к строящемуся Центру коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), обсудили 29-30 октября. Стратегическую сессию в НГУ открыла заместитель губернатора Ирина Мануйлова. В своем приветственном слове она подчеркнула значимость проекта не только для региона, но и для всей страны.
«Сегодня мы обсуждаем не просто научную установку мирового уровня – мы говорим о стратегическом драйвере инновационного и экономического развития Новосибирской области и всей страны. Проект «СКИФ» воплощает в себе лучшие традиции отечественной науки и открывает принципиально новые возможности для прорывных исследований. Мы видим в СКИФе не только передовую научную инфраструктуру, но и мощный инструмент для формирования инновационной экосистемы, привлечения талантов и развития высокотехнологичных производств в регионе. Убеждена, что дискуссия позволит нам выработать эффективные решения для максимального раскрытия его потенциала как точки роста», – подчеркнула Ирина Мануйлова.
Мероприятие объединило представителей власти, науки, бизнеса и экспертного сообщества для выработки комплексного видения будущего масштабного научного проекта. В первый день работы сессии с приветствием также выступил заместитель директора Департамента бюджетных инвестиций Минобрнауки России Алексей Огонев. Участникам был представлен мастер-план прилегающей к ЦКП «СКИФ» территории, с докладом о котором выступила ректор НГУАДИ Наталья Багрова.
Ключевой частью программы стала работа экспертных групп по трем стратегическим направлениям: Научно-образовательная экосистема (интеграция институтов, вузов и лабораторий, привлечение ученых и студентов); Городская среда, инфраструктура и транспорт (подъездные пути, жилье, логистика, энергетика, социальная сфера); Разработка и внедрение (модели финансирования, участие бизнеса, поддержка стартапов и индустриальных партнеров).
В рамках сессии состоятся презентации выводов экспертных групп и пленарная дискуссия на тему «ЦКП «СКИФ» как точка роста региона». В дискуссии в режиме видеосвязи принял участие заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Айрат Гатиятов. По итогам мероприятия экспертные группы представили свои предложения по вопросам интеграции институтов, университетов и лабораторий ЦКП «СКИФ», особое внимание было уделено привлечению молодых ученых и студентов, формированию городской среды - социальной инфраструктуры и транспортной доступности, а также о созданию условий для привлечения бизнеса.
Участники стратегической сессии определили пять ключевых проектов, реализация которых приоритетна в ближайшее время: строительство учебного центра ЦКП «СКИФ» - отдельного корпуса для работы студентов, центра научно-деловой коммуникации, кооперированного дата-центра, комплекса павильонов якорных резидентов и междисциплинарный исследовательский комплекс аэродинамики, машиностроения и энергетики.
