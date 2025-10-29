В Новосибирске завершается сезон благоустройства общественных локаций — какие пространства стали более уютными?

О проделанной работе рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
На этой неделе завершаются работы по благоустройству и созданию комфортных общественных пространств. Готовится к открытию сквер им. Ю.Ф. Бугакова, здесь завершаются работы первого этапа. Обустроены инженерные сети, ливневая канализация, тротуары, велодорожки и детские игровые зоны. Полностью закончим благоустройство в следующем сезоне.
Создано новое общественное пространство на пл. Лыщинского. По инициативе выпускников НГТУ-НЭТИ установлен памятник первому ректору вуза, профессору Георгию Павловичу Лыщинскому. Территория вокруг благоустроена: появились дорожки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.
Возле консерватории им. М. И. Глинки завершается облицовка постамента памятника, укладка плитки на дорожках аллеи связистов, высажены крупномерные сосны и кустарники. Заасфальтированы тротуары и проезды от улицы Советская до сквера «Водник» по периметру здания.
В сквере Сибиряков-Гвардейцев установлены два игровых комплекса: для детей постарше — замки с башнями, лестницами и подвесным мостом, для малышей — качели и песочница. Рядом размещены удобные скамьи для родителей.
