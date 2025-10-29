73 соглашения, 1200 спикеров, 71 регион: в Новосибирске подвели итоги форума «Технопром-2025»

«Мы ставили перед собой задачу сделать «Технопром-2025» года не только насыщенным, но и максимально полезным», — подчеркнул глава региона Андрей Травников.
Губернатор Андрей Травников провел заседании Программного комитета XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025».
«Мы ставили перед собой задачу сделать «Технопром-2025» года не только насыщенным, но и максимально полезным. С каждым годом мы стараемся совершенствовать проведение форума. В этом году мы говорили о необходимости концентрации сил и ресурсов на самых актуальных темах и треках, усилении региональной составляющей, создании более комфортных условий для участников и гостей. Считаю, что нам это удалось. По крайней мере, динамику по совершенствованию организационной части проведения Технопрома нам удалось обеспечить, но на этом останавливаться мы не намерены. При подготовке Технопрома 2026 года мы готовы услышать обратную связь, предложения, которые заслуживают внимания», – отметил глава региона.
Доклад об итогах проведения XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» участникам заседания представила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Все мероприятия деловой программы были направлены на достижение заявленной цели форума – организовать обсуждение комплекса мер, обеспечивающих технологический прорыв – ускоренное внедрение в экономику результатов научных исследований, кадровое обеспечение приоритетных отраслей, увеличение инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса, вовлечение талантливой молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность.
Особое внимание на форуме было уделено вопросу обеспечения кадрами реализации национальных проектов технологического лидерства, обсуждению практик научно-технологического развития регионов.
Мышонок Квантик — талисман форума «Технопром
В работе форуме приняли участие более 19000 человек из 71 региона России, представители 32 стран, в числе которых Китай, страны Африки, страны СНГ. Конгрессная программа включала 7 отраслевых и 4 тематических трека. В дни проведения форума состоялось более 200 мероприятий, участниками которых стали свыше 1200 спикеров.
На полях «Технопрома было подписано 73 соглашения.
Ключевым мероприятием форума «Технопром-2025» стало пленарное заседание «Подготовка кадров для обеспечения технологического лидерства», модератором которого выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
