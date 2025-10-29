73 соглашения, 1200 спикеров, 71 регион: в Новосибирске подвели итоги форума «Технопром-2025»

Губернатор Андрей Травников провел заседании Программного комитета XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025».

«Мы ставили перед собой задачу сделать «Технопром-2025» года не только насыщенным, но и максимально полезным. С каждым годом мы стараемся совершенствовать проведение форума. В этом году мы говорили о необходимости концентрации сил и ресурсов на самых актуальных темах и треках, усилении региональной составляющей, создании более комфортных условий для участников и гостей. Считаю, что нам это удалось. По крайней мере, динамику по совершенствованию организационной части проведения Технопрома нам удалось обеспечить, но на этом останавливаться мы не намерены. При подготовке Технопрома 2026 года мы готовы услышать обратную связь, предложения, которые заслуживают внимания», – отметил глава региона.

Доклад об итогах проведения XII Международного форума технологического развития «Технопром-2025» участникам заседания представила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.