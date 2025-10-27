С 10 ноября в центре Новосибирска ограничат движение транспорта

В Новосибирске подписали постановление о временном прекращении движения транспорта по ул. Ленина. Это связано с подготовкой к Новому году и проведением праздничных мероприятий.



Ограничение будет действовать с 10 ноября 2025 года по 10 февраля 2026 года на участке от площади им. Ленина до ул. Советской в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения.



Объезд будет организован по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.