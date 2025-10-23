Прогулки у реки: когда в Новосибирске достроят парк «Каменка»?

Парк «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска обещают достроить к концу 2026 года, пишет НДН.инфо. Об этом сообщила начальник управления благоустройства министерства ЖКХ и энергетики региона Мария Шичкина на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».

Она отметила, что проект, стартовавший ещё в 2021 году, оказался «многострадальным» из-за проблем с подрядчиками и сложных инженерных условий — заболоченной почвы и ливневой системы. После расторжения контракта с предыдущим исполнителем проектную документацию пересмотрели и скорректировали.