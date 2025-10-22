Драйвер промышленного туризма: новосибирские предприятия расскажут об устройстве современного производства

Предприятия Новосибирска расскажут, как устроено современное производство, сообщает пресс-служба городской администрации. С 27 октября по 12 декабря в Новосибирске состоится бесплатный обучающий курс для специалистов предприятий, направленный на развитие промышленного туризма. Его цель – рассказать горожанам о работе и достижениях предприятий Новосибирска.

«Мы решили систематизировать работу по развитию промышленного туризма. На наш призыв откликнулись порядка 15 крупных промышленных предприятий, такие как Сибирское стекло, Чкаловский завод, шоколадная фабрика, Купинское мороженое. Основная задача в том, чтобы сотрудники предприятий получили образовательные навыки для проведения экскурсий. Горожанам будет очень интересно услышать о достижениях наших предприятий», – поделился заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.