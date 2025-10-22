Драйвер промышленного туризма: новосибирские предприятия расскажут об устройстве современного производства

Просветительскую миссию взяли на себя «Сибстекло», Чкаловский завод, «Купинское мороженое» и другие промышленные гиганты.
Предприятия Новосибирска расскажут, как устроено современное производство, сообщает пресс-служба городской администрации. С 27 октября по 12 декабря в Новосибирске состоится бесплатный обучающий курс для специалистов предприятий, направленный на развитие промышленного туризма. Его цель – рассказать горожанам о работе и достижениях предприятий Новосибирска.
«Мы решили систематизировать работу по развитию промышленного туризма. На наш призыв откликнулись порядка 15 крупных промышленных предприятий, такие как Сибирское стекло, Чкаловский завод, шоколадная фабрика, Купинское мороженое. Основная задача в том, чтобы сотрудники предприятий получили образовательные навыки для проведения экскурсий. Горожанам будет очень интересно услышать о достижениях наших предприятий», – поделился заместитель мэра Новосибирска Максим Останин.
Показательную экскурсию провели сотрудники ООО «Сибирское стекло», продемонстрировав, какие технологии и устройства используются для изготовления бутылок.
«Мы показываем ребятишкам наше производство уже более семи лет. У нас была идея – показать, что у бутылки есть «вторая» жизнь, что надо разделять твёрдые коммунальные отходы, что из утилизированного стекла можно будет сделать ещё одну бутылку. Экскурсиями заинтересовались и бизнесмены, и сотрудники других предприятий», – рассказал генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.
Такие экскурсии планируют проводить для всех желающих – и для новосибирцев, и для гостей из других регионов.
