Тепло — это дорого: на сколько планируют повысить тарифы на отопление в Новосибирской области?

В Новосибирской области за прошлый отчетный период плата за отопление выросла на 12%, пишет НДН.инфо. По мнению экспертов, в 2026 году тарифы на тепловую энергию могут вырасти на 40%.

Российские чиновники предлагают установить максимальный рост стоимости не более 20% за каждое полугодие. То есть через год тепло в доме может обойтись новосибирцам на 40% дороже (тарифы могут увеличиться на 26–40% в зависимости от зоны теплоснабжения).

Проекты соответствующих приказов опубликованы на портале «Электронная демократия». В настоящее время документация находится на обсуждении в Государственной думе, окончательное решение будет известно после 29 октября.