Реставрация уникальной мозаичной остановки в Новосибирске — на финишной прямой

В рамках ремонта были демонтированы три верхних перекрытия, обновленные плиты установлены заново, а на прилегающей территории уложен новый асфальт.

Сейчас идут работы по очистке и восстановлению мозаики, которая выполнена из тонкой керамической плитки, похожей на стекло. При реставрации сохраняется технология её создания. Заново изготавливаются надпись «Остановка «Строительная», а также буквы «А» и «Т» — так раньше обозначали виды транспорта, проходящего здесь: «А» — автобус, «Т» — троллейбус или трамвай.