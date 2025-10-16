Реставрация уникальной мозаичной остановки в Новосибирске — на финишной прямой

Необычная остановка считается одним из символов улицы Мира.
Завершается реставрация мозаичного полотна остановки «Строительная» на улице Мира. Это один из самых узнаваемых объектов Кировского района. «Арт-остановку» построили в конце 70-х – начале 80-х годов. За последние годы она сильно обветшала. И хотя эксперты и не признали ее объектом культурного наследия, яркий павильон советской эпохи решили сохранить.
В рамках ремонта были демонтированы три верхних перекрытия, обновленные плиты установлены заново, а на прилегающей территории уложен новый асфальт.
Сейчас идут работы по очистке и восстановлению мозаики, которая выполнена из тонкой керамической плитки, похожей на стекло. При реставрации сохраняется технология её создания. Заново изготавливаются надпись «Остановка «Строительная», а также буквы «А» и «Т» — так раньше обозначали виды транспорта, проходящего здесь: «А» — автобус, «Т» — троллейбус или трамвай.
Комментарии (0)