Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Просвещаемся в пути: в новосибирском метро запустили поезд финансовой грамотности

Как корректно распоряжаться своим бюджетом и защищаться от финансовых мошенников? Ответы на эти и другие вопросы теперь можно подсмотреть в городской подземке.

nso.ru

15 октября торжественно отправился в первую поездку поезд финансовой грамотности в Новосибирском метрополитене. «В рамках мероприятий, посвященных повышению финансовой грамотности, мы ищем новые способы донесения важной информации до наших жителей. Один из них – просветительский поезд, который мы запустили сегодня. Он делает знания о финансах доступными и наглядными в повседневной жизни», – отметил Виталий Голубенко, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона.

Каждый из четырёх вагонов поезда посвящён своей теме, они призваны помочь людям научиться грамотно распоряжаться своими финансами, защищаться от финансовых мошенников и отстаивать свои права на финансовом рынке.

nso.ru

«Финансовая грамотность должна так же гармонично прививаться в каждой семье, как любые другие базовые навыки. Мы стремимся, чтобы советы по управлению семейным бюджетом или кибербезопасности были не наставлением, а интересной жизненной историей. Сейчас по всей стране проходит онлайн-зачёт по финансовой грамотности. Я надеюсь, что знания, которые почерпнут жители региона в нашем поезде, помогут им избежать финансовых ошибок и в зачете, и самое главное – в жизни», – отметил Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России.

Центральный образ «экспозиции» – семья Сибиряковых. Она впервые появилась в прошлом году, когда в метро курсировал один вагон финансовой грамотности в рамках пилотного проекта. Решения, ошибки и победы даже вымышленных персонажей людям легче запомнить, чем безликие инструкции и советы.

Тематический электропоезд будет курсировать до конца февраля 2026 года по обеим веткам метро.

Официальное сообщение пресс-службы правителсьтва Новосибирской области

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: