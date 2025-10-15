Просвещаемся в пути: в новосибирском метро запустили поезд финансовой грамотности

«Финансовая грамотность должна так же гармонично прививаться в каждой семье, как любые другие базовые навыки. Мы стремимся, чтобы советы по управлению семейным бюджетом или кибербезопасности были не наставлением, а интересной жизненной историей. Сейчас по всей стране проходит онлайн-зачёт по финансовой грамотности. Я надеюсь, что знания, которые почерпнут жители региона в нашем поезде, помогут им избежать финансовых ошибок и в зачете, и самое главное – в жизни», – отметил Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России.

Центральный образ «экспозиции» – семья Сибиряковых. Она впервые появилась в прошлом году, когда в метро курсировал один вагон финансовой грамотности в рамках пилотного проекта. Решения, ошибки и победы даже вымышленных персонажей людям легче запомнить, чем безликие инструкции и советы.

Тематический электропоезд будет курсировать до конца февраля 2026 года по обеим веткам метро.

Официальное сообщение пресс-службы правителсьтва Новосибирской области

0+