Просвещаемся в пути: в новосибирском метро запустили поезд финансовой грамотности

Как корректно распоряжаться своим бюджетом и защищаться от финансовых мошенников? Ответы на эти и другие вопросы теперь можно подсмотреть в городской подземке.
15 октября торжественно отправился в первую поездку поезд финансовой грамотности в Новосибирском метрополитене. «В рамках мероприятий, посвященных повышению финансовой грамотности, мы ищем новые способы донесения важной информации до наших жителей. Один из них – просветительский поезд, который мы запустили сегодня. Он делает знания о финансах доступными и наглядными в повседневной жизни», – отметил Виталий Голубенко, заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона.
Каждый из четырёх вагонов поезда посвящён своей теме, они призваны помочь людям научиться грамотно распоряжаться своими финансами, защищаться от финансовых мошенников и отстаивать свои права на финансовом рынке.
«Финансовая грамотность должна так же гармонично прививаться в каждой семье, как любые другие базовые навыки. Мы стремимся, чтобы советы по управлению семейным бюджетом или кибербезопасности были не наставлением, а интересной жизненной историей. Сейчас по всей стране проходит онлайн-зачёт по финансовой грамотности. Я надеюсь, что знания, которые почерпнут жители региона в нашем поезде, помогут им избежать финансовых ошибок и в зачете, и самое главное – в жизни», – отметил Николай Морев, начальник Сибирского ГУ Банка России.
Центральный образ «экспозиции» – семья Сибиряковых. Она впервые появилась в прошлом году, когда в метро курсировал один вагон финансовой грамотности в рамках пилотного проекта. Решения, ошибки и победы даже вымышленных персонажей людям легче запомнить, чем безликие инструкции и советы.
Тематический электропоезд будет курсировать до конца февраля 2026 года по обеим веткам метро.
Официальное сообщение пресс-службы правителсьтва Новосибирской области
