Семью Новосибирского зоопарка пополнили снежные обезьянки Китана и Кайко

Откуда они прибыли в сибирский зоосад и как чувствуют себя на новом месте?
Новосибирский зоопарк пополнился новыми обитателями — парой японских макак, известных также как снежные обезьяны. Для их комфортного проживания оборудовали комплекс с теплым бассейном и уличным вольером.
Животных привезли из разных уголков России: четырёхлетнего самца Кайко доставили из Санкт-Петербурга, а шестилетнюю самку Китану — из Калининградского зоопарка. Этот редкий вид приматов обитает на северных японских островах, где четыре месяца в году лежит снег. Поэтому японских макак ещё называют снежными обезьянами. Они используют горячие источники для согревания в холодное время года. Поэтому в вольерном комплексе «Азия» для новых обитателей построили специальный павильон: тёплое помещение с бассейном и открытый уличный вольер с горячими источниками.
«Макаки чувствуют себя комфортно и успешно адаптируются. Они — социальные животные, поэтому активно взаимодействуют друг с другом, с работниками и посетителями зоопарка. Самец наиболее подвижен и любит демонстрировать свои способности перед зрителями — играет с мячом, прыгает в бассейн. Пара будет находиться в теплом вольере, пока на улице завершают строительство открытой площадки. Позднее животные смогут переходить в уличный вольер с тёплыми источниками — так условия будут максимально приближены к естественной среде вне зависимости от погоды в Новосибирске», — рассказала заведующий отделом международного сотрудничества Татьяна Певнева.
Рацион питомцев сбалансирован и включает много белков (варёные яйца, творог, собачий корм), фрукты и овощи. Также макаки используют лук для маскировки своего естественного запаха, натирая им шерсть, чтобы отпугивать хищников. Зоолог сектора экзотических животных Анастасия Филиппова проводит с животными специальные тренинги. «Это нужно для привыкания животных к ветеринарным манипуляциям. Самец уже спокойно показывает зубки, ушные раковины. Японские макаки обожают плавать и мыть пищу в воде. Самец уже демонстрирует эту особенность, тогда как самка пока осторожничает и предпочитает оставаться сухой», — рассказала эксперт.
Фото: А. Лаптенко
