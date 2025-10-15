Семью Новосибирского зоопарка пополнили снежные обезьянки Китана и Кайко

Новосибирский зоопарк пополнился новыми обитателями — парой японских макак, известных также как снежные обезьяны. Для их комфортного проживания оборудовали комплекс с теплым бассейном и уличным вольером.

Животных привезли из разных уголков России: четырёхлетнего самца Кайко доставили из Санкт-Петербурга, а шестилетнюю самку Китану — из Калининградского зоопарка. Этот редкий вид приматов обитает на северных японских островах, где четыре месяца в году лежит снег. Поэтому японских макак ещё называют снежными обезьянами. Они используют горячие источники для согревания в холодное время года. Поэтому в вольерном комплексе «Азия» для новых обитателей построили специальный павильон: тёплое помещение с бассейном и открытый уличный вольер с горячими источниками.