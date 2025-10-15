Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Семью Новосибирского зоопарка пополнили снежные обезьянки Китана и Кайко

Откуда они прибыли в сибирский зоосад и как чувствуют себя на новом месте?

Новосибирский зоопарк пополнился новыми обитателями — парой японских макак, известных также как снежные обезьяны. Для их комфортного проживания оборудовали комплекс с теплым бассейном и уличным вольером.

Животных привезли из разных уголков России: четырёхлетнего самца Кайко доставили из Санкт-Петербурга, а шестилетнюю самку Китану — из Калининградского зоопарка. Этот редкий вид приматов обитает на северных японских островах, где четыре месяца в году лежит снег. Поэтому японских макак ещё называют снежными обезьянами. Они используют горячие источники для согревания в холодное время года. Поэтому в вольерном комплексе «Азия» для новых обитателей построили специальный павильон: тёплое помещение с бассейном и открытый уличный вольер с горячими источниками.

«Макаки чувствуют себя комфортно и успешно адаптируются. Они — социальные животные, поэтому активно взаимодействуют друг с другом, с работниками и посетителями зоопарка. Самец наиболее подвижен и любит демонстрировать свои способности перед зрителями — играет с мячом, прыгает в бассейн. Пара будет находиться в теплом вольере, пока на улице завершают строительство открытой площадки. Позднее животные смогут переходить в уличный вольер с тёплыми источниками — так условия будут максимально приближены к естественной среде вне зависимости от погоды в Новосибирске», — рассказала заведующий отделом международного сотрудничества Татьяна Певнева.

Рацион питомцев сбалансирован и включает много белков (варёные яйца, творог, собачий корм), фрукты и овощи. Также макаки используют лук для маскировки своего естественного запаха, натирая им шерсть, чтобы отпугивать хищников. Зоолог сектора экзотических животных Анастасия Филиппова проводит с животными специальные тренинги. «Это нужно для привыкания животных к ветеринарным манипуляциям. Самец уже спокойно показывает зубки, ушные раковины. Японские макаки обожают плавать и мыть пищу в воде. Самец уже демонстрирует эту особенность, тогда как самка пока осторожничает и предпочитает оставаться сухой», — рассказала эксперт.

Фото: А. Лаптенко

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: