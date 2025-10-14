Книги, творчество, коммуникация: как в Новосибирске развивают библиотеки?

Одним из важных направлений этого года стал проект «Гений места» — сеть из 19 творческих пространств, где осваивают современное искусство, кино, анимацию и медиа.
Об открытии новых модельных библиотек в Новосибирской области и пополнении книжных фондов действующих учреждений, о мероприятиях по популяризации чтения в регионе, а также о первых итогах работы центра консервации и реставрации книг и документов, открытого почти год назад, рассказали замминистра культуры региона Владимир Деев и директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.
«Библиотеки Новосибирской области становятся современным общественным пространством, объединяющее людей всех возрастов и интересов. Они создают живую среду для формирования культурной идентичности, воспитания читательской культур, – отметил Владимир Деев. Он подчеркнул, что такая библиотека — не просто модернизированное здание, а живой, наполненный смыслом культурный центр: «Мы вместе с библиотечным сообществом стремимся, чтобы каждая библиотека отражала дух своей территории, становилась символом локальной идентичности и гордостью жителей. Это стратегическая инвестиция в будущее региона, в интеллектуальный и культурный потенциал нашего общества».
Сегодня библиотечная сеть региона включает 835 общедоступных библиотек. Население города Новосибирска обслуживает 71 муниципальная библиотека и 4 государственные областные библиотеки. Общее количество посещений библиотек региона превысило 11,5 млн.
Одним из ключевых направлений развития отрасли остаётся модернизация библиотек. С 2019 года открыто 40 модельных библиотек, в том числе 9 — в этом году.
Каждая библиотека отличается уникальным стилем, дизайном, настроением и аутентичными деталями. В 2026 году будет модернизировано еще 6 библиотек за счет федеральных денежных средств.
Одним из заметных направлений 2025 года стал проект «Гений места» — сеть из 19 творческих пространств, где жители разных районов региона осваивают ремёсла, современное искусство, кино, анимацию и медиа.
В рамках пресс-конференции также подвели итоги работы Центра консервации и реставрации книг и документов, открытого год назад на базе Новосибирской государственной областной научной библиотеки. Центр успешно восстанавливает редкие и ценные издания, обеспечивая сохранность культурного наследия региона.
