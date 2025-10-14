Книги, творчество, коммуникация: как в Новосибирске развивают библиотеки?

Об открытии новых модельных библиотек в Новосибирской области и пополнении книжных фондов действующих учреждений, о мероприятиях по популяризации чтения в регионе, а также о первых итогах работы центра консервации и реставрации книг и документов, открытого почти год назад, рассказали замминистра культуры региона Владимир Деев и директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова.

«Библиотеки Новосибирской области становятся современным общественным пространством, объединяющее людей всех возрастов и интересов. Они создают живую среду для формирования культурной идентичности, воспитания читательской культур, – отметил Владимир Деев. Он подчеркнул, что такая библиотека — не просто модернизированное здание, а живой, наполненный смыслом культурный центр: «Мы вместе с библиотечным сообществом стремимся, чтобы каждая библиотека отражала дух своей территории, становилась символом локальной идентичности и гордостью жителей. Это стратегическая инвестиция в будущее региона, в интеллектуальный и культурный потенциал нашего общества».