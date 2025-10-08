В Новосибирске открылась мультимедийная выставка, посвященная завершению Второй мировой войны

8 октября в историческом парке «Россия – Моя история» состоялось открытие мультимедийной выставки «Дальневосточный финал. От войны к миру». Экспозиция рассказывает о завершающем этапе Второй мировой войны и участии Советского Союза в войне с Японией.

«Эта выставка говорит с нами языком фактов, фотографий и документов, но за каждым из них — судьбы людей, принесших мир на Дальний Восток. Сегодня, через восемь десятилетий после окончания войны с Японией, мы вновь осознаём, как важно сохранять историческую память и передавать её молодому поколению. Современные мультимедийные технологии позволяют сделать это живо, увлекательно и по-настоящему доступно каждому», — прокомментировала Юлия Шуклина.