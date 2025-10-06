Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Новосибирске оперативно переводят дорожную технику на зимний формат

О работе городских служб на фоне нетипичного для начала октября обильного снегопада сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

pxhere.com

Зима не близко, она уже здесь — спустя всего неделю после активного бабьего лета городские службы переводят парк спецтехники на зимнюю работу: уже 70% техники переоборудовали к сезону сугробов и метелей.

«С учётом погодных условий техника уже работает на дорогах и тротуарах. Ключевые принципы зимней уборки в предстоящем сезоне — оперативное реагирование на снегопады, дифференцированное применение противогололёдных материалов и усиленный контроль за опасными участками, — написал в своем телеграм-канале глава Новосибирска Максим Кудрявцев. — Акцент сделаем на профилактику образования наледи».

По словами мэра, обновление дорожного парка в этом сезоне позволит вывести на городские улицы до 500 единиц специальной техники — это на 20% больше, чем в 2024 году.

