В Новосибирске оперативно переводят дорожную технику на зимний формат

Зима не близко, она уже здесь — спустя всего неделю после активного бабьего лета городские службы переводят парк спецтехники на зимнюю работу: уже 70% техники переоборудовали к сезону сугробов и метелей.



«С учётом погодных условий техника уже работает на дорогах и тротуарах. Ключевые принципы зимней уборки в предстоящем сезоне — оперативное реагирование на снегопады, дифференцированное применение противогололёдных материалов и усиленный контроль за опасными участками, — написал в своем телеграм-канале глава Новосибирска Максим Кудрявцев. — Акцент сделаем на профилактику образования наледи».



По словами мэра, обновление дорожного парка в этом сезоне позволит вывести на городские улицы до 500 единиц специальной техники — это на 20% больше, чем в 2024 году.