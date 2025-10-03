Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общегородской субботник в эти выходные отменили из-за плохой погоды

Об этом заявил глава сибирского мегаполиса Максим Кудрявцев.

Мэр Максим Кудрявцев принял решение об отмене общегородского субботника, запланированного 4 октября, по погодным условиям. Однако город продолжают приводить в порядок к зиме.

При этом в запланированный период проведения субботников, по 12 октября, при наступлении погоды без осадков и заморозков муниципальные учреждения, предприятия города, управляющие организации будут убирать прилегающие к ним территории.

Активные горожане выйдут на уборку своих дворов, детских площадок. За инвентарём для уборки территорий жители могут обратиться в управляющие компании.

Будут приведены в порядок озеленённые общественные пространства: парки и скверы, а также памятные места.

Главная цель – при наступлении благоприятной погоды убрать город до наступления холодов.

