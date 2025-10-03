Общегородской субботник в эти выходные отменили из-за плохой погоды

Об этом заявил глава сибирского мегаполиса Максим Кудрявцев.
Мэр Максим Кудрявцев принял решение об отмене общегородского субботника, запланированного 4 октября, по погодным условиям. Однако город продолжают приводить в порядок к зиме.
При этом в запланированный период проведения субботников, по 12 октября, при наступлении погоды без осадков и заморозков муниципальные учреждения, предприятия города, управляющие организации будут убирать прилегающие к ним территории.
Активные горожане выйдут на уборку своих дворов, детских площадок. За инвентарём для уборки территорий жители могут обратиться в управляющие компании.
Будут приведены в порядок озеленённые общественные пространства: парки и скверы, а также памятные места.
Главная цель – при наступлении благоприятной погоды убрать город до наступления холодов.
