Общегородской субботник в эти выходные отменили из-за плохой погоды

Мэр Максим Кудрявцев принял решение об отмене общегородского субботника, запланированного 4 октября, по погодным условиям. Однако город продолжают приводить в порядок к зиме.

При этом в запланированный период проведения субботников, по 12 октября, при наступлении погоды без осадков и заморозков муниципальные учреждения, предприятия города, управляющие организации будут убирать прилегающие к ним территории.

Активные горожане выйдут на уборку своих дворов, детских площадок. За инвентарём для уборки территорий жители могут обратиться в управляющие компании.

Будут приведены в порядок озеленённые общественные пространства: парки и скверы, а также памятные места.

Главная цель – при наступлении благоприятной погоды убрать город до наступления холодов.