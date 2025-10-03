Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Новосибирцы смогут обменять батарейки и крышечки на сладости

Вкусный ченч состоится в эту субботу в Центральном парке.

pxhere.com

4 октября с 12.00 до 15.00 в Центральном парке экомобиль примет крышечки и батарейки от горожан, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Горожане могут сдать крышечки от напитков с маркировкой «2», «02» или надписью HDPE. Их предварительно нужно вымыть, высушить и разложить по цветам.

Также принимаются щелочные и литиевые батарейки всех типов, аккумуляторы от бытовой техники.

За полкилограмма крышечек или килограмм батареек участники акции получат вкусную награду – купинское мороженое.

