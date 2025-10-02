Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Гастродворик» на Ленина в Новосибирске станет тише после жалоб жителей

График музыкального сопровождения установлен до 22:00, также ограничена продажа высокоградусных напитков.

pxhere.com

Мэрия Новосибирска совместно с сотрудниками МВД провела работу с руководителями предприятий общепита в «Гастродворике» на улице Ленина. Причина — поступившие от горожан жалобы.

Жители домов возле «Гастродворика» пожаловались на дискомфорт: возле предприятий в вечернее время звучит громкая музыка. Также горожане обращали внимание на нарушение общественного порядка.

В результате были разработаны меры, призванные изменить ситуацию. После 22:00 предприниматели как на улице Ленина, 3, так и на прилегающей территории, ограничили продажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16%. График музыкального сопровождения также установлен до 22:00.

Сотрудники МВД проводят регулярное патрулирование территории и разъяснительные беседы.

