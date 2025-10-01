Сколько голосов получил Новосибирск в борьбе за звание «Культурной столицы-2027»?

С 15 апреля стартовало голосование в рамках конкурса «Культурная столица 2027 года». Недавно Новосибирск вышел на первое место и с тех пор удерживает в нём лидерство. Сейчас в народном голосовании у Новосибирска почти сто тысяч голосов (на момент публикации материала «на счетчике» нашего города уже цифра 99 946). В тройке лидеров также Вологда и Челябинск.

«Отрыв от конкурентов в тройке уже более 20 тысяч голосов. Победа откроет для нашего города новые перспективы – даст толчок развитию креативных проектов, расширению программ театров и музеев, проведению масштабных фестивалей и событий. Статус «Культурной столицы» поможет заинтересовать и привлечь гостей из разных уголков страны, а значит стимулировать развитие Новосибирска в целом», – подчеркнул мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Свою поддержку Новосибирску выразил Александр Карелин – трёхкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой России, почётный житель Новосибирска и сенатор Совета Федерации. Он отметил высокий культурный потенциал города и его жителей, которые позволяют претендовать на такое высокое звание.

«Молодой Новосибирск борется за высокое право стать Культурной столицей России в 2027 году. Борется, потому что нам есть что показать, борется, потому что мы, очевидно, разбираемся в культуре. Наши представители, от лауреатов всемирных конкурсов до самодеятельных коллективов, всегда представляют яркую, самобытную трактовку. Но как в любой борьбе нужны командные усилия. Поэтому я всех вас призываю к голосованию за Новосибирск», – отметил Александр Карелин.