В Новосибирске протестировали средство для борьбы с пылью, разработанное в НГТУ НЭТИ

В Кировском районе протестировали новое средство для борьбы с пылью, разработанное в НГТУ. Оно биоразлагаемое, а эффект от его использования длится около двух недель. Команда разработчиков – научные сотрудники НГТУ и студенты трудились над созданием эффективного и безопасного пылеподавляющего средства около года. По словам руководителя группы Екатерины Литвиновой, при попадании в окружающую среду, оно не наносит никакого вреда.

«Состав – это природные полимеры и микроорганизмы, которые используют как биологическую защиту растений, – рассказала она. – Принцип его действия – бактерии, поедая полимеры, образуют тонкую наноразмерную пленку, которая агломерирует мелкую пыль и не дает ей подниматься в воздух. Эффект в лабораторных условиях сохраняется до двух недель. Если происходит смачивание, то он может продлиться еще дольше».