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Российский экологический оператор подписал четыре соглашения с отраслевыми компаниями на ПМЭФ-2025

t.me/reo_ru

 В России ежегодно образуется около пяти миллионов тонн отходов стекла, из которых перерабатывается лишь малая часть. РЭО подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с генеральным директором ООО «Сибирское стекло» Антоном Мором.

t.me/reo_ru

Комплекс по переработке отходов в Ленобласти построят за счёт облигационного займа — РЭО подписал соглашение о финансировании инвестпроекта с Альфа-Банком и Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области.

t.me/reo_ru

Ещё одно соглашение — РЭО объединяет с АО «Росатом Сервис» усилия, чтобы реализовать проекты по строительству биогазовых электростанций.

t.me/reo_ru

Наконец, с ООО «Новосталь-М» подписали соглашение о сотрудничестве в ходе реализации проекта по переработке пыли, образующейся при производстве металлов и их обработке.

Теги:
Бизнес

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