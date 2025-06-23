Российский экологический оператор подписал четыре соглашения с отраслевыми компаниями на ПМЭФ-2025

В России ежегодно образуется около пяти миллионов тонн отходов стекла, из которых перерабатывается лишь малая часть. РЭО подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с генеральным директором ООО «Сибирское стекло» Антоном Мором.
Комплекс по переработке отходов в Ленобласти построят за счёт облигационного займа — РЭО подписал соглашение о финансировании инвестпроекта с Альфа-Банком и Управляющей компанией по обращению с отходами в Ленинградской области.
Ещё одно соглашение — РЭО объединяет с АО «Росатом Сервис» усилия, чтобы реализовать проекты по строительству биогазовых электростанций.
Наконец, с ООО «Новосталь-М» подписали соглашение о сотрудничестве в ходе реализации проекта по переработке пыли, образующейся при производстве металлов и их обработке.
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