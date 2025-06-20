Новосибирский Музей связи проведет бесплатные экскурсии в честь своего 20-летия

21 июня Музей связи и техники отметит важную дату – 20 лет с начала работы. В эту субботу в музее пройдет День открытых дверей, сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

Ежегодно в Музее связи и техники открываются новые выставки, проводятся различные мероприятия и акции. В прошлом году мы обновили постоянную экспозицию, к концу этого года появится открытое хранение коллекции приборов, что сделает музей ещё более привлекательным и интересным для посетителей!



В эту субботу в честь юбилея каждый желающий сможет бесплатно посетить музей и послушать экскурсии по выставочным залам:

в 13:00 – экскурсия по выставке «Пишу с любовью»

в 14:00 – экскурсия по выставке «Связь Победы»

в 16:00 – тематическая экскурсия «История связи Сибири»

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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