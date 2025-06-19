Как проходит работа новосибирской делегации на Петербургском международном экономическом форуме?

Наша делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым заключила уже ряд важных соглашений.
Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта подписали Андрей Травников, генеральный директор ООО «Речкуновский» Алексей Бурдэ и врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов. Проект предполагает возведение курортно-оздоровительного комплекса «Речкуновский» на берегу реки Бердь, на территории Речкуновской зоны отдыха, в городе Бердске. Комплекс включает четырёхзвёздочный отель на 270 номеров, акватермальный комплекс площадью 4000 кв. м., с различными банями и бассейнами, медицинское оздоровительное отделение со спа площадью 2500 кв. м. Комплекс сможет ежегодно принимать до 23 тысяч отдыхающих. Общая площадь капитальных строений составит около 30 000 кв. м., общая площадь земельного участка — 5,5 га.
Также подписано соглашение между Андреем Травников, генеральным директором ООО «Сэлтикс Сиберия» Андреем Атамуратовым и врио генерального директора Корпорации развития региона Вячеславом Радионовым. Соглашение подписано в присутствии представителя акционера из Вьетнама в компании ООО «Сэлтикс Сиберия» госпожи Тхи Хай Иэн Хоанг. Компания ООО «Сэлтикс Сиберия» является российской компанией со 100% иностранными инвестициями из дружественной страны, учредитель АО «Сэлтикс» - юридическое лицо из Республики Вьетнам. На данный момент компания «Сэлтикс Сиберия» уже приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода по производству продуктов питания на территории Промышленно-логистического парка. Общий объем инвестиций в проект составит 13 млрд рублей. Проект планируется реализовать в два этапа. На первом этапе с 2024 года по 2028 годы будет построен производственно-складской комплекс общей мощностью более 45 тыс. тон в год. На предприятии планируется создать более 600 новых рабочих мест. По расчётам инвестора налоговые отчисления в консолидированный бюджет Новосибирской области после выхода на проектную мощность составит порядка 150 млн рублей в год.
Кроме того, в рамках ПМЭФ Андрей Травников и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Предметом нового соглашения стало сотрудничество при переходе государственных и коммерческих организаций Новосибирской области на импортонезависимые ИТ-решения, использовании технологий искусственного интеллекта для обработки и анализа данных, внедрении цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики, а также в сфере госуправления в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Стороны также договорились о расширении сотрудничества в области подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий на территории Новосибирской области. В образовательных организациях региона – школах, колледжах, вузах – при содействии компании будут создаваться клубы программистов, ИТ-лаборатории. У учащихся будет доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам.
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