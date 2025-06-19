Как проходит работа новосибирской делегации на Петербургском международном экономическом форуме?

Также подписано соглашение между Андреем Травников, генеральным директором ООО «Сэлтикс Сиберия» Андреем Атамуратовым и врио генерального директора Корпорации развития региона Вячеславом Радионовым. Соглашение подписано в присутствии представителя акционера из Вьетнама в компании ООО «Сэлтикс Сиберия» госпожи Тхи Хай Иэн Хоанг. Компания ООО «Сэлтикс Сиберия» является российской компанией со 100% иностранными инвестициями из дружественной страны, учредитель АО «Сэлтикс» - юридическое лицо из Республики Вьетнам. На данный момент компания «Сэлтикс Сиберия» уже приступила к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству завода по производству продуктов питания на территории Промышленно-логистического парка. Общий объем инвестиций в проект составит 13 млрд рублей. Проект планируется реализовать в два этапа. На первом этапе с 2024 года по 2028 годы будет построен производственно-складской комплекс общей мощностью более 45 тыс. тон в год. На предприятии планируется создать более 600 новых рабочих мест. По расчётам инвестора налоговые отчисления в консолидированный бюджет Новосибирской области после выхода на проектную мощность составит порядка 150 млн рублей в год.