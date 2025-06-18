В Новосибирской области обсудили модернизацию театров, музеев и библиотек

В частности, сейчас ведется капитальный ремонт театра «Глобус» — работы стартовали в марте этого года.
Тема ремонта учреждений культуры и мемориальных объектов обсуждалась на совещании под председательством первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова 18 июня.
«Поддержка и развитие инфраструктуры учреждений культуры – важная часть социальной политики региона. Мы ведём системную работу по приведению в порядок Домов культуры, библиотек, музеев, библиотек, театров, мемориалов, особенно в сельских территориях. Благодаря федеральной поддержке мы последовательно модернизируем культурные пространства в муниципалитетах, создавая комфортную среду для отдыха, творчества и досуга», – отметил Юрий Петухов.
Особое внимание в 2025 году уделяется модернизации библиотек и созданию модельных пространств нового формата. В рамках проекта в этом году модернизируются две централизованные библиотечные системы – Татарская и Здвинская. В Татарской ЦБС работы стартовали в мае и планируются к завершению к концу августа. В Здвинском районе модернизация проходит в несколько этапов, с завершением работ в октябре.
Одновременно идёт активная работа по созданию шести модельных библиотек – современных культурных пространств, оснащённых мультимедийной техникой, интерактивными зонами и удобной средой для всей семьи. Новые модельные библиотеки появятся: в Центральной библиотеке им. А.В. Сорокина (Бердск), в Центральной районной библиотеке им. А.С. Макаренко (г. Новосибирск, Кировский район), в библиотеке им. Н.А. Некрасова (г. Новосибирск, Ленинский район), в Сокурской библиотеке (Мошковский район), в Городской библиотеке №1 (Карасукский муниципальный округу), в Центральной библиотеке Купинского района.
Ведётся капитальный ремонт здания театра «Глобус», одного из центральных культурных учреждений региона. Заключён двухгодичный контракт, работы стартовали в марте 2025 года. Завершение первого этапа предусмотрено в ноябре текущего года. Также начат масштабный ремонт Купинского музейно-мемориального комплекса — проект реализуется в двухлетнем цикле и включает комплексное обновление инфраструктуры.
В рамках технического оснащения театров и музеев современным оборудованием работы выполняются в Венгеровском краеведческом музее им. П.М. Пономаренко и Историко-краеведческом музее им. Н.Я. Савченко в г. Татарске. Также продолжается техническое оснащение Новосибирского драматического театра.
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