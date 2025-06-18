В Новосибирской области обсудили модернизацию театров, музеев и библиотек

Особое внимание в 2025 году уделяется модернизации библиотек и созданию модельных пространств нового формата. В рамках проекта в этом году модернизируются две централизованные библиотечные системы – Татарская и Здвинская. В Татарской ЦБС работы стартовали в мае и планируются к завершению к концу августа. В Здвинском районе модернизация проходит в несколько этапов, с завершением работ в октябре.

Одновременно идёт активная работа по созданию шести модельных библиотек – современных культурных пространств, оснащённых мультимедийной техникой, интерактивными зонами и удобной средой для всей семьи. Новые модельные библиотеки появятся: в Центральной библиотеке им. А.В. Сорокина (Бердск), в Центральной районной библиотеке им. А.С. Макаренко (г. Новосибирск, Кировский район), в библиотеке им. Н.А. Некрасова (г. Новосибирск, Ленинский район), в Сокурской библиотеке (Мошковский район), в Городской библиотеке №1 (Карасукский муниципальный округу), в Центральной библиотеке Купинского района.