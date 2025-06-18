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Какое пространство в Новосибирске стало лидером голосования за объекты благоустройства?

Проект благоустройства для объекта-победителя уже готов — в следующем году начнется его реализация.

nso.ru

Парк имени Кирова в Ленинском районе стал победителем голосования за объекты благоустройства Новосибирска в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За него отдали около 30 тысяч голосов из 126 тысяч человек — участников голосования. Дизайн-проект благоустройства парка уже готов, теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию, чтобы в следующем году приступить к работам.

При этом благоустройство продолжится и на других территориях, которые были заявлены на голосование жителями. Так, в сквере имени Калинина в Дзержинском районе в этом году в планах монтаж освещения и сцены. В Сосновом бору в Калининском районе уже идут работы по обновлению пешеходной дорожки от центрального входа. Продолжится работа над проектами по другим территориям.

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