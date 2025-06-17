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Число пожаров на природе в Новосибирске сократилось на 32% по сравнению с 2024 годом

В первые месяцы весенне-летнего пожароопасного сезона впервые за много лет в городских лесах не возникло ни одного пожара.

pxhere.com

Согласно данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, за первые пять месяцев 2025 года произошло 939 пожара. Общее число пожаров в жилом секторе снизилось с 337 (в 2024 году) до 235. Стало меньше пожаров, связанных с неосторожностью при курении (43 – в 2025 году, 193 – в 2024 году) и с неправильной эксплуатацией печей (43 – в 2025 году, 52 – в 2024 году).

Также удалось добиться существенного снижения числа возгораний сухой травы и бытового мусора на открытых территориях: количество таких пожаров сократилось на 32% – до 136 случаев против 200 за тот же период 2024 года.

Для достижения этого результата проведена масштабная профилактическая работа. Были организованы регулярные мероприятия по удалению сухой травы и горючих материалов, ежедневное патрулирование лесных территорий, а также введен особый противопожарный режим.

Сотрудники департамента напоминают: при возникновении опасности нужно немедленно звонить по номеру 112. Звонок бесплатный как со стационарного телефона, так и мобильного, даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты.

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