Число пожаров на природе в Новосибирске сократилось на 32% по сравнению с 2024 годом

Согласно данным департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска, за первые пять месяцев 2025 года произошло 939 пожара. Общее число пожаров в жилом секторе снизилось с 337 (в 2024 году) до 235. Стало меньше пожаров, связанных с неосторожностью при курении (43 – в 2025 году, 193 – в 2024 году) и с неправильной эксплуатацией печей (43 – в 2025 году, 52 – в 2024 году).



Также удалось добиться существенного снижения числа возгораний сухой травы и бытового мусора на открытых территориях: количество таких пожаров сократилось на 32% – до 136 случаев против 200 за тот же период 2024 года.



Для достижения этого результата проведена масштабная профилактическая работа. Были организованы регулярные мероприятия по удалению сухой травы и горючих материалов, ежедневное патрулирование лесных территорий, а также введен особый противопожарный режим.



Сотрудники департамента напоминают: при возникновении опасности нужно немедленно звонить по номеру 112. Звонок бесплатный как со стационарного телефона, так и мобильного, даже при отрицательном балансе и отсутствии сим-карты.