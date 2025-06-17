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Новосибирский Музей природы приглашает на экспозицию «Магия пионов»

На выставке можно будет не только познакомиться с разнообразием сортов пионов, но также научиться рисовать цветы и составлять стильные букеты. 

pxhere.com

20-22 и 27-29 июня в Музее природы будет работать выставка «Магия пионов», сообщает сайт Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru.

На выставке будет представлено около 200 сортов травянистых пионов. Специалисты расскажут об особенностях этих растений, поделятся секретами их выращивания и пышного цветения.

В дни работы выставки будут проходить лекции, демо-классы и мастер-классы.

Вот лишь некоторые пункты большой программы:

  • Демо-классы «Рисование пиона с натуры»  и «Роспись бумажных зонтиков» от Натальи Яковлевой, руководителя изостудии «Перспектива»
  • Встреча в формате «Вопрос-Ответ» с Любовью Аристарховой, ведущей популярного блога «Пионовый рай»
  • Лекция «Виды цветников» от Юлии Сотник, ландшафтного дизайнера, директора питомника «Сибланд»
  • Мастер-класс по составлению букетов из пионов

Открытие выставки состоится 20 июня в 16:00.

Официальное сообщение сайта Управления культуры мэрии Новосибирска kulturansk.ru

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