Как отпраздновали День России в Новосибирской области?

В Новосибирской области масштабно отметили День России. Основной площадкой проведения праздника стала Михайловская набережная. 12 июня на её главной сцене состоялось торжественное открытие Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». Со своей программой выступили Новосибирский академический симфонический оркестр и Новосибирская хоровая капелла под управлением Рустама Дильмухаметова. Артисты филармонии исполнили увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Торжественную увертюру «1812 год» Чайковского и Финальный хор из кантаты «Александр Невский» Прокофьева.

Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Новосибирска и Новосибирской области также прошла на сцене Михайловской набережной. Концертная программа «Вдохновленные Россией» подарила зрителям выступления государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», ансамбля Сибиряки и других ведущих творческих коллективов и артистов Новосибирска и Новосибирской области, а также участников фестиваля-конкурса #ДетиТворчествоДружба из разных регионов нашей страны.