Как отпраздновали День России в Новосибирской области?

Участниками праздничных мероприятий в нашем регионе стали более 800 тысяч человек.
В Новосибирской области масштабно отметили День России. Основной площадкой проведения праздника стала Михайловская набережная. 12 июня на её главной сцене состоялось торжественное открытие Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия». Со своей программой выступили Новосибирский академический симфонический оркестр и Новосибирская хоровая капелла под управлением Рустама Дильмухаметова. Артисты филармонии исполнили увертюру к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Торжественную увертюру «1812 год» Чайковского и Финальный хор из кантаты «Александр Невский» Прокофьева.
Праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Новосибирска и Новосибирской области также прошла на сцене Михайловской набережной. Концертная программа «Вдохновленные Россией» подарила зрителям выступления государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», ансамбля Сибиряки и других ведущих творческих коллективов и артистов Новосибирска и Новосибирской области, а также участников фестиваля-конкурса #ДетиТворчествоДружба из разных регионов нашей страны.
Параллельно, в течение дня, в разных точках Михайловской набережной для детей и взрослых было организовано свыше 30 игровых, спортивных и творческих локаций. На отдельной площадке, в рамках мультиспортивного фестиваля «Вызов», прошли показательные выступления и презентации детских спортивных школ и секций, шоу-представления от спортивных клубов.
В рамках фестиваля «Молодецкие игры народов России» перед сценой развернулись народные и традиционные игры. В течение дня работала площадка национальных культур «Ремесленная слобода», где мастера и народные умельцы представили свои работы, поделились знаниями и опытом с посетителями, провели мастер-классы.
В этот день музеи Новосибирска провели экскурсии по своим экспозициям для жителей и гостей региона, театры показали спектакли, а библиотеки провели ряд тематических мероприятий, приуроченных к празднику.
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