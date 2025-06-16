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В Новосибирской области состоялся исторический фестиваль «Сибирский огонь 2025»

В этом году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Гостей, участников, организаторов фестиваля поприветствовал глава региона Андрей Травников. Он подчеркнул: исторический фестиваль «Сибирский огонь» – замечательный праздник и прошлогодняя пауза в его проведении не повлияла на его масштабность и интерес участников, зрителей.

«В 12-й раз колыванская земля принимает этот праздник рядом с Большим Оëшем. И мы видим, что в этом году фестиваль ещё больше по площади, по количеству участников, по разнообразию мероприятий. Спасибо организаторам за старания. Уверен, что и посетители, и участники «Сибирского огня» в этом году узнают для себя много нового, заведут новые знакомства», – отметил губернатор.

Фестиваль «Сибирский огонь» – крупнейшее туристическое событие не только Новосибирской области, но и Сибирского федерального округа. Семь лет назад «Сибирский огонь» преодолел планку посещаемости в 40 000 человек, с каждым годом эта цифра продолжает расти. 

Фестиваль «Сибирский огонь» – крупнейшее туристическое событие не только Новосибирской области, но и Сибирского федерального округа. Семь лет назад «Сибирский огонь» преодолел планку посещаемости в 40 000 человек, с каждым годом эта цифра продолжает расти. 

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