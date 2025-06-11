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Новосибирцам напомнили о мерах противопожарной безопасности накануне очень жарких выходных

По словам экспертов, среднесуточная температура воздуха сейчас превышает климатическую норму на несколько градусов. По прогнозам, на выходных столбики термометров пересекут тридцатиградусную черту. 

pxhere.com

По данным синоптиков, на территории города и области по-прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям напоминают о запрете разводить костры на территории города, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха. Нельзя сжигать мусор, сухую растительность, траву и проводить огневые работы.

Нарушение требований пожарной безопасности влечёт наложение штрафов. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Во время жары, находясь в помещении, можно заклеивать окна плёнками-светофильтрами или обычной белой бумагой: это снизит температуру в помещении на несколько градусов. Не стоит весь день проводить с кондиционером – это может привести к простуде.  

Водителям всех видов транспорта следует быть внимательными за рулём: в душную жаркую погоду снижается работоспособность и внимательность человека.

Дачникам на своих участках рекомендуется обратить особое внимание на уборку мусора. Ни в коем случае нельзя сжигать его – при сильном ветре это может привести к пожару. При длительном отсутствии на даче стоит отключить от сети все электроприборы. В загородный дом обязательно нужно приобрести огнетушители и автономные пожарные извещатели.

Устраивать пикники в парках можно только в отведённых местах. После пикника нужно убрать за собой весь мусор, бутылки и стекло. Солнечные лучи проходят через стекло и могут, преломляясь, воспламенить сухую траву или бумагу, что приведёт к серьёзному пожару.

На всех объектах летнего отдыха пожарная сигнализация, системы оповещения, первичные средства пожаротушения должны находиться в работоспособном состоянии. Необходимо провести тренировки с персоналом, чтобы сотрудники были готовы к возникновению чрезвычайной ситуации.

При обнаружении в помещении запаха гари или дыма следует сообщить в противопожарную службу по стационарному телефону 01, 101 или 112 с мобильного. До прибытия пожарных подразделений нужно вывести детей и людей старшего возраста в безопасное место и по возможности приступить к тушению огня огнетушителем или водой, не забывая о личной безопасности.

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