Новосибирцам напомнили о мерах противопожарной безопасности накануне очень жарких выходных

По данным синоптиков, на территории города и области по-прежнему сохраняется высокая пожарная опасность.

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям напоминают о запрете разводить костры на территории города, дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха. Нельзя сжигать мусор, сухую растительность, траву и проводить огневые работы.

Нарушение требований пожарной безопасности влечёт наложение штрафов. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Во время жары, находясь в помещении, можно заклеивать окна плёнками-светофильтрами или обычной белой бумагой: это снизит температуру в помещении на несколько градусов. Не стоит весь день проводить с кондиционером – это может привести к простуде.

Водителям всех видов транспорта следует быть внимательными за рулём: в душную жаркую погоду снижается работоспособность и внимательность человека.

Дачникам на своих участках рекомендуется обратить особое внимание на уборку мусора. Ни в коем случае нельзя сжигать его – при сильном ветре это может привести к пожару. При длительном отсутствии на даче стоит отключить от сети все электроприборы. В загородный дом обязательно нужно приобрести огнетушители и автономные пожарные извещатели.

Устраивать пикники в парках можно только в отведённых местах. После пикника нужно убрать за собой весь мусор, бутылки и стекло. Солнечные лучи проходят через стекло и могут, преломляясь, воспламенить сухую траву или бумагу, что приведёт к серьёзному пожару.

На всех объектах летнего отдыха пожарная сигнализация, системы оповещения, первичные средства пожаротушения должны находиться в работоспособном состоянии. Необходимо провести тренировки с персоналом, чтобы сотрудники были готовы к возникновению чрезвычайной ситуации.

При обнаружении в помещении запаха гари или дыма следует сообщить в противопожарную службу по стационарному телефону 01, 101 или 112 с мобильного. До прибытия пожарных подразделений нужно вывести детей и людей старшего возраста в безопасное место и по возможности приступить к тушению огня огнетушителем или водой, не забывая о личной безопасности.