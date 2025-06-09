В новосибирском правительстве утвердили прогноз социально-экономического развития региона на три года

Правительство региона на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова рассмотрело прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года и достигнутые в 2023-2024 годах показатели.

«Мы прогнозируем рост экономики в 2026-2028 годах в среднем около 2,7% в год по консервативному варианту. Если рассматривать этот период в сравнении, то рост экономики Новосибирской области превышает среднероссийские показатели», – подчеркнул министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.



В соответствии с оценкой 2024 года объем ВРП составит порядка 2,5 трлн рублей, что в сопоставимых ценах превышает уровень 2023 года на 3,2%. Положительный вклад в прирост ВРП вносят рост промышленного производства, строительных работ, развитие сферы услуг и торговли.



Так, ожидаемый прирост промышленного производства в прогнозном периоде 2026-2028 гг. составит 9,1%. По оценке министерства экономического развития региона по большинству показателей социально-экономического развития складывается положительная динамика. За период 2023-2024 годов промышленное производство увеличилось на 12,2%, наибольший удельный вес в 2024 году в объеме отгруженных товаров приходится на «Обрабатывающие производства» (1,1 трлн руб.).