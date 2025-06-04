На территории новосибирских кладбищ ограничат движение транспорта на Троицу

В воскресенье, 8 июня, в церковный праздник Святой Троицы будут введены временные ограничения движения транспортных средств на территории общественных кладбищ.

Временные ограничения въезда и прекращение движения транспорта будут действовать с 9.00 до 19.00 на Заельцовском, Гусинобродском и Клещихинском кладбищах. Ограничения не распространяются на спецтранспорт для оказания ритуальных услуг и транспорт коммунального хозяйства.

Кроме того, в указанное время на всех общественных кладбищах города будет организована охрана общественного порядка и безопасности граждан силами сотрудников Управления МВД России по Новосибирску.