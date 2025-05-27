Глава минэкономразвития Лев Решетников — о соглашениях, подписанных между Новосибирской областью и Китаем

В Китае в рамках официального визита делегации министерства экономического развития Новосибирской области подписаны семь соглашений о сотрудничестве в сфере экономики между представителями новосибирских ведомств, деловых объединений и новосибирского бизнеса. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции 27 мая.

Заключенные соглашения открывают новые возможности для бизнеса, укрепляют деловые связи и способствуют дальнейшей интеграции экономик России и Китая. «В прошлом году мы получили поручение губернатора этот вопрос проработать и открыть представительство с Китаем, и совместно с нашими компаниями-экспортерами мы этот вопрос обсуждали. В апреле наша команда ездила в Китай прорабатывать этот вопрос на месте и вот, 23 мая, мы открыли представительство в Циндао. Теперь наши компании знают, что у них в Китае есть помощник, который будет решать их вопросы и работать для них», – сообщил Лев Решетников.



Министерство экономического развития Новосибирской области, Управление коммерции Народного правительства города Циндао и Гуандунский комитет по содействию развитию торговли с Россией (КНР) заключили меморандумы о сотрудничестве, направленные на углубление экономических связей. Стороны договорились активизировать взаимодействие между деловыми кругами и заинтересованными организациями, способствуя расширению торгово-инвестиционного сотрудничества.