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Глава минэкономразвития Лев Решетников — о соглашениях, подписанных между Новосибирской областью и Китаем

На данный момент Китай является ключевым торговым партнером нашего региона во внешнеэкономической деятельности.

nso.ru

В Китае в рамках официального визита делегации министерства экономического развития Новосибирской области подписаны семь соглашений о сотрудничестве в сфере экономики между представителями новосибирских ведомств, деловых объединений и новосибирского бизнеса. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на пресс-конференции 27 мая.

Заключенные соглашения открывают новые возможности для бизнеса, укрепляют деловые связи и способствуют дальнейшей интеграции экономик России и Китая. «В прошлом году мы получили поручение губернатора этот вопрос проработать и открыть представительство с Китаем, и совместно с нашими компаниями-экспортерами мы этот вопрос обсуждали. В апреле наша команда ездила в Китай прорабатывать этот вопрос на месте и вот, 23 мая, мы открыли представительство в Циндао. Теперь наши компании знают, что у них в Китае есть помощник, который будет решать их вопросы и работать для них», – сообщил Лев Решетников.
 
Министерство экономического развития Новосибирской области, Управление коммерции Народного правительства города Циндао и Гуандунский комитет по содействию развитию торговли с Россией (КНР) заключили меморандумы о сотрудничестве, направленные на углубление экономических связей. Стороны договорились активизировать взаимодействие между деловыми кругами и заинтересованными организациями, способствуя расширению торгово-инвестиционного сотрудничества.

nso.ru

Соглашения заключены «Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» с Холдинговой корпорацией развития Шанхэ (Циндао) и транспортной компанией Свободной экономической зоны Шэньяна. Партнерские инициативы обеспечат поддержку и помощь предприятиям и организациям в беспрепятственной логистике, перевозке грузов, развитии транспортно-логистической инфраструктуры, развитии контейнерных перевозок, аутсорсинга услуг.
 
Управляющая компания Особой экономической зоны «Новосибирск» и Административный комитет Пилотной зоны «Китай-ШОС» заключили меморандум о взаимопонимании, закрепляющий намерения сторон развивать сотрудничество в транспортно-логистической сфере, оптимизации цепочек поставок, привлечении инвестиций, обмене опытом и расширении международной торговли.
 
Кроме того, «Новосибирск Экспоцентр» подписали соглашение о взаимодействии в выставочно-конгрессной деятельности с  Административный комитет Пилотной зоны «Китай-ШОС» и Комитетом содействия развития международной торговли с Россией провинции Ляонин. Документы предусматривают организацию совместных международных выставок на территории Китая и Новосибирской области, что будет способствовать продвижению бизнес-контактов и поиску новых направлений кооперации.

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