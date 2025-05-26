Какую сумму получит Новосибирская область на завершение строительства моста через Обь?

Первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков рассказал журналистам о решении трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, касающемся нашего региона.

«Комиссия утвердила межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Новосибирской области дополнительно направляется почти 3 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей на завершение реализации строительства мостового перехода через реку Обь», – отметил господин Жуков.