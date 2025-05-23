В Новосибирске ограничат движение транспорта на время проведения полумарафона

В связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 24 мая с 6.00 до 19.00 запланированы временные ограничения движения транспорта на участках автомобильных дорог:

- от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» на участке от ул. Стартовой до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами и въездами;

- от пляжа «Наутилус» вдоль территории МФЛА «Сибирь-Арена» на участке от пляжа «Наутилус» до перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА со всеми прилегающими выездами;

- от перекрестка с автомобильной дорогой от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА до автомобильной дороги Октябрьского моста со всеми прилегающими выездами;

- от ул. Немировича-Данченко до территории МФЛА со всеми прилегающими выездами.

На время ограничений объезд по автомобильным дорогам общего пользования возможен на следующих участках автомобильных дорог:

- от ул. Немировича-Данченко до автомобильной дороги Октябрьского моста;

- от площади имени профессора Лыщинского до ул. Стартовой;

- по ул. Стартовой от перекрестка ул. Стартовой с автомобильной дорогой от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» со всеми прилегающими выездами.

Также с 6.00 до 19.00 ограничат стоянку (исключат парковку) транспортных средств и организуют регулирование следующих перекрестков:

- по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Немировича-Данченко, 158 до автомобильной дороги Октябрьского моста;

- на участке автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до ул. Горской;

- на участке автомобильной дороги от площади имени профессора Лыщинского до ул. Стартовой.