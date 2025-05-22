В Новосибирске высадят более десяти тысяч деревьев и кустарников в этом году

В Новосибирске с начала сезона активно расширяется круг работ по озеленению города. В этом году планируют высадить более десяти тысяч деревьев и кустарников — в парках, скверах, на улицах и туристических маршрутах. Работы идут по всем районам. Уже стартовала высадка саженцев в скверах Героев Донбасса, Екатерины Филимоновой, на Михайловской набережной, в Центральном парке и Березовой роще.



«Важно, что в этот процесс включаются не только городские службы. Помогают бизнес и неравнодушные горожане — есть примеры, когда благотворители высаживают крупномеры в скверах. Такие инициативы будем поддерживать», — написал в своем телеграм-канале мэр города Максим Кудрявцев.



Особое внимание уделяется Красному проспекту. На участке от Ядринцевской до Крылова начали убирать аварийные деревья. «А с 23 мая, если позволит погода, приступим к высадке 210 рябин высотой до 4,5 метров. После этого — еще 150 берез, — отметил глава сибирского мегаполиса. — Озеленение города — это серьезная задача, которая требует комплексного подхода и совместных усилий всех, кто любит Новосибирск»