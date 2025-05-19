В Новосибирске стартует реконструкция бульвара на Красном проспекте

Специалисты Горзеленхоза приступают к восстановлению зеленых насаждений бульвара на Красном проспекте. Озеленители полностью заменят старый грунт, высадят 812 деревьев и кустарников.

Работы начнутся на участке пересечения проспекта с улицей Крылова и продолжатся до пересечения с улицей Ядринцевской. На первом этапе озеленения высадят 210 полноразмерных саженцев рябинника высотой от 4 до 4,5 метра. Также подготовлен контракт на приобретение 150 полноразмерных саженцев берез.

Директор «Горзеленхоза» Станислав Веремьев сообщил, что подготовка территории начинается 20 мая: «На бульваре будем заменять не только аварийные деревья, но и озеленим пустующие, после погибших растений, участки. Начать высаживать новые деревья планируем с 23 мая».