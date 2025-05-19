Новосибирское правительство одобрило исполнение областного бюджета за 2024 год

Правительство Новосибирской области утвердило отчет об исполнении годового бюджета. Соответствующий проект закона «Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2024 год» рассмотрен на заседании правительства региона, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова.

Основной доклад представил заместитель председателя правительства – министр финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталий Голубенко. В частности, он подчеркнул, что документ прошел стадию бюджетной отчетности, рассмотрены итоги исполнения за 2024 год, отчет направлен в контрольно-счетную палату.

В число приоритетных расходов бюджета региона в минувшем году вошли социальные расходы, предоставление мер соцподдержки, в том числе, участникам СВО и членам их семей, рост заработной платы и стипендий, рост численности обучающихся и воспитанников образовательных организаций, развитие дорожного фонда и транспортное обслуживание населения, строительство соцобъектов, поддержка жилищно-коммунальной отрасли и другие направления.