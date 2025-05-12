Как Новосибирская область отпраздновала годовщину Великой Победы?

Всего на территории нашего региона провели более 20 тысяч мероприятий, которые посетили около 70 тысяч человек.
В Новосибирской области прошли масштабные торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители региона приняли участие в памятных церемониях, патриотических акциях, концертах и культурных событиях, организованных на центральных и районных площадках.
Основное внимание было сосредоточено на сохранении исторической памяти, чествовании ветеранов и укреплении гражданского единства. Учреждениями культуры Новосибирской области были организованы выставки, спектакли, концертные программы, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, памятные вечера и другие мероприятия.
В Театральном сквере Новосибирского государственного академического театра оперы и балета был проведен культурно-исторический проект «Говорит Новосибирск», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта для новосибирцев открылось 6 интерактивных площадок: «госпиталь», «завод», «казарма», «квартира», «фабрика» и «театр».
Почти две тысячи новосибирцев в преддверии Дня Победы вместе с соседями спели в своих дворах «Катюшу» Жители региона стали активными участниками акции «Двор поёт «Катюшу», приуроченной к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего в этом году в акции было задействовано 18 дворовых площадок.
7 мая у здания Дома Ленина состоялся праздничный концерт и светомузыкальная проекция, посвященные 80-летию Победы и 100-летию Дома Ленина.
Ключевыми мероприятиями стали торжественное собрание и праздничный концерт «Пусть реет Победы знамя», посвященные 80-й годовщине Великой Победы, прошедшие в Новосибирском государственном театре оперы и балета. Гостей праздника поздравил Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Сюжеты погружали зрителя в исторические события на фронтах в 1945 году, ознаменовавшиеся окончанием Великой Отечественной войны и полным разгромом нацисткой Германии. Традиционно в праздничном концерте приняли участие ведущие творческие коллективы Новосибирска и Новосибирской области, а также приглашенные артисты. Концерт посетило 1400 человек.
8 мая в Камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоялся концерт Хора Валаамского монастыря, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В рамках концертной программы хором были исполнены патриотические, народные и духовно-религиозные песни и композиции. Концерт посетило около 450 человек.
9 мая на площади Свердлова прошла акция «И город узнал о Победе» – реконструкция официального объявления первым секретарем Новосибирского обкома Михаилом Васильевичем Кулагиным об окончании войны 9 мая 1945 года. Сотни жителей Новосибирской области собрались на площади Свердлова на торжественную акцию, чтобы поздравить друг друга с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и исполнить песню «День Победы».
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