Как Новосибирская область отпраздновала годовщину Великой Победы?

В Новосибирской области прошли масштабные торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители региона приняли участие в памятных церемониях, патриотических акциях, концертах и культурных событиях, организованных на центральных и районных площадках.

Основное внимание было сосредоточено на сохранении исторической памяти, чествовании ветеранов и укреплении гражданского единства. Учреждениями культуры Новосибирской области были организованы выставки, спектакли, концертные программы, фестивали, конкурсы, акции, экскурсии, памятные вечера и другие мероприятия.