В Новосибирске установили мемориальную доску, посвященную симфоническому оркестру Ленинградской филармонии

В Новосибирске состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной симфоническому оркестру Ленинградской филармонии, находившемуся в здании Дома культуры им. Октябрьской революции Новосибирска с 1941 по 1944 года.

В годы войны Новосибирск стал настоящей культурной столицей тыла. Сюда были эвакуированы лучшие творческие коллективы страны. Клуб Революция, а в те годы Клуб имени Сталина, стал домом для Заслуженного коллектива Ленинградской Государственной ордена Трудового Красного Знамени Филармонии, театра кукол Сергея Образцова, эстрадного оркестра Леонида Утесова, на сцене Клуба блистала непревзойденная Клавдия Шульженко. Но главными героями новосибирской афиши стали музыканты Симфонического оркестра Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского.