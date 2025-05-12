18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Новосибирской области появится фиджитал-центр с киберспортивной зоной

Для региона это будет первое подобное пространство.

nso.ru

Новосибирская область участвует в трех федеральных проектах, направленных на обновление и развитие спортивной инфраструктуры, оснащение и ремонт материально-технической базы объектов спорта. В рамках данных проектов будет закуплено оборудование для площадок ГТО, начнется строительство быстровозводимых спортивных площадок, продолжится строительство модульного спортивного зала и фиджитал-центра. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Так, в 2025 году в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» в семи муниципальных районах Новосибирской области будет произведена установка спортивных площадок, предназначенных для выполнения нормативов ГТО. В 2026 году планируется создание восьми аналогичных площадок, в 2027 году – шести площадок. Таким образом, всего в структуре федерального проекта предусмотрено создание 21 площадки ГТО.

В Новосибирске при участии федерального финансирования к концу года планируется завершить работы по созданию первого фиджитал-центра. Он будет включать в себя  киберспортивную зону с оборудованием  и открытые спортивные площадки.

«В рамках федерального проекта «Бизнес-Спринт» в 2025 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на закупку и монтаж комплекта оборудования для создания плоскостной «умной» спортивной площадки и фиджитал-центра. Я напомню, что мы уже реализовали в 2023 году проект «умной площадки» на стадионе «Красное знамя» в Новосибирске и с того же года реализуем пилотный проект в переходящем режиме по созданию модульного спортивного зала в Краснообске», – рассказал глава минспорта.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: