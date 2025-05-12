В Новосибирской области появится фиджитал-центр с киберспортивной зоной

Новосибирская область участвует в трех федеральных проектах, направленных на обновление и развитие спортивной инфраструктуры, оснащение и ремонт материально-технической базы объектов спорта. В рамках данных проектов будет закуплено оборудование для площадок ГТО, начнется строительство быстровозводимых спортивных площадок, продолжится строительство модульного спортивного зала и фиджитал-центра. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Так, в 2025 году в рамках федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» в семи муниципальных районах Новосибирской области будет произведена установка спортивных площадок, предназначенных для выполнения нормативов ГТО. В 2026 году планируется создание восьми аналогичных площадок, в 2027 году – шести площадок. Таким образом, всего в структуре федерального проекта предусмотрено создание 21 площадки ГТО.

В Новосибирске при участии федерального финансирования к концу года планируется завершить работы по созданию первого фиджитал-центра. Он будет включать в себя киберспортивную зону с оборудованием и открытые спортивные площадки.

«В рамках федерального проекта «Бизнес-Спринт» в 2025 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на закупку и монтаж комплекта оборудования для создания плоскостной «умной» спортивной площадки и фиджитал-центра. Я напомню, что мы уже реализовали в 2023 году проект «умной площадки» на стадионе «Красное знамя» в Новосибирске и с того же года реализуем пилотный проект в переходящем режиме по созданию модульного спортивного зала в Краснообске», – рассказал глава минспорта.