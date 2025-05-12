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Новосибирск получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог

Кроме того, мегаполису направят еще 400 миллионов рублей на приобретение спецтехники для уборки улиц.

pixabay.com

Новосибирску выделят дополнительные средства на развитие инфраструктуры и городского хозяйства.

На сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутатами поддержано решение губернатора региона Андрея Травикова о выделении городу 1 млрд рублей — на ремонт дорог и 400 млн — на приобретение спецтехники для уборки.

На социальные объекты направим еще более 495 млн рублей. Сюда входит капитальный ремонт и продолжение строительства объектов образования, среди которых школа по улице Кубовой. Также получили средства на возведение крытой хоккейной коробки в Кировском районе на ул. Виктора Уса.

Это важные для города решения, которые позволят в этом году продолжить изменения в Новосибирске, повысить доступность и качество инфраструктуры.

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