В Новосибирской области начали благоустраивать общественные пространства, выигравшие в голосовании 2024 года

В Новосибирской области начались работы по благоустройству на 13 объектах, в том числе на территориях, набравших наибольшее количество голосов жителей региона в ходе голосования прошлого года.

«Подрядные организации уже приступили к работам на 13 объектах федерального проекта, в том числе на общественных пространствах в рабочем поселке Колывань, городе Татарске, городе Оби, которые победили в голосовании в прошлом году. В ближайшие недели работы будут развернуты на всех 113 запланированных объектах», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.



Как уточнили в министерстве, работы начались, в частности, в р.п. Колывань, где продолжается благоустройство пешеходной аллеи по улице Московской. В г. Татарске обустраивают улицы Закриевского и Пограничной (до улицы Матросова) с созданием новых пешеходных тротуаров. В г. Оби продолжается благоустройство велосипедных и пешеходных дорожек по улице Военный городок (2 этап). Все эти объекты стали победителями голосования в 2024 году.



В этом году голосование по выбору пространств для благоустройства проходит с 21 апреля по 12 июня. Принять участие в голосовании может любой житель региона старше 14 лет. Для голосования в Новосибирской области предложены 65 объектов в 24 городах и районных центрах. Проекты – победители голосования будут благоустроены в следующем году за счет средств федерального и областного бюджетов. Голосование проходит на портале Госуслуги.