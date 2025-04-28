Новосибирск и Новосибирская область стали лауреатами всероссийской премии «Туристические города»

В каких номинациях отличились наш город и регион?
В Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов состоялась церемония награждения лауреатов II Всероссийской премии «Туристические города». Новосибирск и Новосибирская область стали лауреатами в пяти номинациях.
Премия «Туристические города» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны. По итогам туристического сезона 2024 года в финал II Всероссийской премии «Туристические города» были приглашены 84 города из 57 регионов в 25 официальных номинациях. В защитах приняли участие 47 городов-финалистов из 33 регионов страны.
Новосибирск и Новосибирская область заняли 1 места в номинациях:
- Город конгрессно-выставочной деятельности
- Город гастрономического туризма
- Город научно-популярного туризма
- Город медицинского туризма
- Город промышленного туризма
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