Новосибирск и Новосибирская область стали лауреатами всероссийской премии «Туристические города»

В Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов состоялась церемония награждения лауреатов II Всероссийской премии «Туристические города». Новосибирск и Новосибирская область стали лауреатами в пяти номинациях.

Премия «Туристические города» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны. По итогам туристического сезона 2024 года в финал II Всероссийской премии «Туристические города» были приглашены 84 города из 57 регионов в 25 официальных номинациях. В защитах приняли участие 47 городов-финалистов из 33 регионов страны.