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Новосибирск и Новосибирская область стали лауреатами всероссийской премии «Туристические города»

В каких номинациях отличились наш город и регион?

pixabay.com

В Воронеже в рамках Форума туристических регионов и городов состоялась церемония награждения лауреатов II Всероссийской премии «Туристические города». Новосибирск и Новосибирская область стали лауреатами в пяти номинациях.

Премия «Туристические города» направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства на территории муниципальных образований страны. По итогам туристического сезона 2024 года в финал II Всероссийской премии «Туристические города» были приглашены 84 города из 57 регионов в 25 официальных номинациях. В защитах приняли участие 47 городов-финалистов из 33 регионов страны.

kulturansk.ru

Новосибирск и Новосибирская область заняли 1 места в номинациях:

  • Город конгрессно-выставочной деятельности
  • Город гастрономического туризма
  • Город научно-популярного туризма
  • Город медицинского туризма
  • Город промышленного туризма

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