Почта России выпустила памятную марку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

На главной новосибирской площадке «Диктанта Победы» — в Сибирском институте управления — состоялось торжественное гашение марки.
Памятный блок вышел в обращение 25 апреля — в рамках совместного выпуска Российской Федерации и Республики Беларусь. Почта России выпустила конверт с памятным изображением и специальный почтовый штемпель, который действует всего один день. Участниками церемонии стали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Герой России Владимир Сайбель и директор макрорегиона Сибирь Почты России Александр Завьялов.
«Как и 80 лет назад День Победы был всенародным праздником, днём, когда ликовала вся большая советская страна, так и сегодня, в юбилейный год, День Победы, конечно же, наполнен празднованием, воспоминаниями, различными акциями.
В традициях Почты России, мы знаем, к знаковым событиям проводить акции по выпуску соответствующих марок. И, конечно же, к юбилею Победы такая акция приурочена. И я говорю: "Спасибо!" за возможность принять участие в церемонии торжественного гашения юбилейной марки.
Уверен, что этот дизайн, эти изображения основных событий Великой Отечественной войны, которые мы видим на юбилейной марке, вызовут интерес не только профессионалов», – подчеркнул Андрей Травников.
«Почтовая марка, несмотря на свой небольшой размер, несет глубокий смысл. В этой миниатюре – подвиг народа, мужество и отвага. Марки попадут в частные коллекции и музеи, разлетятся на конвертах по всему миру, чтобы напоминать будущим поколениям о несломленном духе нашей страны и о Великой Победе», — отметил Александр Завьялов.
Конверты и марки, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся предметом гордости филателистов. Такие экземпляры почтовой продукции попадают в музеи и частные коллекции.
Кроме Новосибирска, торжественные мероприятия гашения марки прошли еще в 62 городах России.
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