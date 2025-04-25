Почта России выпустила памятную марку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Памятный блок вышел в обращение 25 апреля — в рамках совместного выпуска Российской Федерации и Республики Беларусь. Почта России выпустила конверт с памятным изображением и специальный почтовый штемпель, который действует всего один день. Участниками церемонии стали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Герой России Владимир Сайбель и директор макрорегиона Сибирь Почты России Александр Завьялов.

«Как и 80 лет назад День Победы был всенародным праздником, днём, когда ликовала вся большая советская страна, так и сегодня, в юбилейный год, День Победы, конечно же, наполнен празднованием, воспоминаниями, различными акциями.

В традициях Почты России, мы знаем, к знаковым событиям проводить акции по выпуску соответствующих марок. И, конечно же, к юбилею Победы такая акция приурочена. И я говорю: "Спасибо!" за возможность принять участие в церемонии торжественного гашения юбилейной марки.

Уверен, что этот дизайн, эти изображения основных событий Великой Отечественной войны, которые мы видим на юбилейной марке, вызовут интерес не только профессионалов», – подчеркнул Андрей Травников.