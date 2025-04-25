С 26 по 29 апреля в Новосибирской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии предупреждает новосибирцев о необходимости соблюдения правил безопасности в праздничные и выходные дни.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, с 26 по 29 апреля ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

С 11 апреля по 12 мая 2025 года на территории области введен особый противопожарный режим. В этот период установлены дополнительные требования пожарной безопасности: вводятся запреты на посещение природных территорий, а также на разведение костров на землях всех категорий, использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора. За нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность.

Родителям рекомендуется усилить контроль за детьми на природе, разъяснить им недопустимость игр с огнём, опасность пожаров, и как вести себя в случае возгорания.

Телефоны, по которым нужно сообщить о возникновении чрезвычайной ситуации:

– единая служба спасения 112;

– единая дежурно-диспетчерская служба 218-00-51;

– МАСС: 218-68-11, 231-06-49.