Когда в Новосибирске запустят фонтаны?

Уже в эту субботу, 26 апреля, в Новосибирске заработают первые городские фонтаны. Обычно их запускают 1 мая, но теплая погода в этом году позволяет сделать это раньше.



Специалисты расконсервировали конструкции, промыли трубы, очистили чаши и проверили исправность подсветки там, где это предусмотрено.



Первыми включат фонтаны у театра «Глобус», в Первомайском сквере и парке «Березовая роща», 29 апреля – у ГПНТБ, а 6 мая – в Центральном парке.



Фонтаны будут работать ежедневно до 1 октября с 10 до 22 часов, за исключением фонтана в Первомайском сквере – его будут включать раньше остальных – с восьми утра.