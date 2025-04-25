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Когда в Новосибирске запустят фонтаны?

И какие именно городские фонтаны заработают первыми?

pxhere.com

Уже в эту субботу, 26 апреля, в Новосибирске заработают первые городские фонтаны. Обычно их запускают 1 мая, но теплая погода в этом году позволяет сделать это раньше.

Специалисты расконсервировали конструкции, промыли трубы, очистили чаши и проверили исправность подсветки там, где это предусмотрено.

Первыми включат фонтаны у театра «Глобус», в Первомайском сквере и парке «Березовая роща», 29 апреля – у ГПНТБ, а 6 мая – в Центральном парке.

Фонтаны будут работать ежедневно до 1 октября с 10 до 22 часов, за исключением фонтана в Первомайском сквере – его будут включать раньше остальных – с восьми утра.

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